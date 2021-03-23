В ФАС оценили возможность сильного роста цены на топливо на АЗС

https://static.news.ru/photo/c978f922-8c7d-11eb-80a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС, заявил замглавы ФАС Виталий Королёв.

Так он отреагировал на слова главы Независимого топливного союза Павла Баженова о возможности резкого роста цен на бензин и оценил его предложение об отмене демпфера.

По словам Королёва, ФАС еженедельно докладывает правительству о ситуации.

У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг. Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был, — отметил он в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что ситуация со стоимостью бензина и дизельного топлива стабилизировалась на биржевых торгах ещё с 10 марта, а увеличение цены на АЗС идёт в пределах инфляции. Он также отметил, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже достаточно для обеспечения стабильной ситуации.