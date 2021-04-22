В число богатейших бизнесменов России вошли 13 новичков

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Ежегодный рейтинг Forbes 200 самых богатых бизнесменов России пополнился 13 новыми лицами, суммарное состояние которых превысило $29 млрд.

Так, 17-е место рейтинга занял бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов, состояние которого аналитики оценили в $10,6 млрд. Впервые в списке оказались предприниматели Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, занявшие 48-ю и 49-ю строчки соответственно, а также основатель SEMrush Олег Щеголев, попавший на 153-е место.

Среди новичков топа также совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев, совладельцы JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, владелец ИК «Регион» Сергей Судариков, создатель 1С Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов и Валентина Шнайдер, семья которой владеет сетью магазинов «Светофор».

Ранее в десятку богатейших россиян впервые попал создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он занял девятое место списка с состоянием в $17,2 млрд.