В ЦБ спрогнозировали дату возврата ВВП к допандемийному уровню

https://static.news.ru/photo/4e846316-bec1-11eb-bf03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что валовой внутренний продукт (ВВП) РФ может вернуться к допандемийному уровню уже в середине текущего года, передаёт ТАСС.

Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года, российский ВВП вернётся на допандемические уровни, — заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Валовой внутренний продукт представляет собой рыночную стоимость всех произведённых в стране товаров и услуг, предназначенных для потребления.

По прогнозу Минэкономразвития, рост российской экономики в 2021 году должен составить 2,9%. По мнению специалистов ЦБ, в текущем году ВВП страны увеличится на 3-4%.

Накануне Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. В документе отмечается, что рост ВВП РФ в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%. Уровень бедности в России сократится до 11,4%.

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.