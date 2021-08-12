В ЦБ рассказали о «мёртвых душах» среди частных инвесторов

Более половины частных инвесторов на российском фондовом рынке представляют собой «мёртвые души». На их счетах не было зафиксировано достаточного количества инвестиционных средств, рассказал зампредседателя Центробанка Сергей Швецов, интервью с которым опубликовано на сайте регулятора.

Швецов заявил , что к концу первого квартала 2021 года число брокерских счетов в России достигло 12,7 миллиона, однако 60% из них пусты. На других 19% имеются ничтожные с точки зрения инвестиций остатки — около 10 тысяч рублей. Зампредседателя предположил, что граждане открывали их лишь для того, чтобы попробовать поторговать на бирже.

Он также отметил, что с прошлого года физлица стали массово открывать брокерские счета, однако активными можно признать лишь 21% из них. В Центробанке считают, что пустые брокерские счета появились в результате взаимодействия банков со своими клиентами по другим операциям: граждане просто не понимали, что даёт им возможность инвестирования как таковая.

Массовый приход физлиц на фондовый рынок Швецов связал с ростом его доступности и активными поступлениями предложений от банков. Он также отметил, что многие граждане занимаются инвестированием для собственного образования и расширения кругозора, не сформировав перед этим подушку безопасности. Тем не менее он выразил надежду, что в ближайшие полгода деньги появятся хотя бы на половине пустых счетов.

Если человек почувствовал аппетит, он постепенно начинает более активно проводить какие-то операции, — пояснил он, уточнив, что также это зависит от того, появятся ли у граждан свободные деньги для покупки ценных бумаг.

Ранее в МТС Банке россиянам дали ряд рекомендаций по размещению финансовой «подушки безопасности». Там уточнили, что с повышением ключевой ставки банки начали поднимать процентные ставки по депозитам, однако рост ставок в долгосрочной перспективе пока неясен. Поэтому часть накоплений следовало бы держать в относительно коротких депозитах на три — шесть месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и повышения ставок разместить средства на более длительный срок — на два-три года. Кроме того, следует обратить внимание на государственные облигации федерального займа сроком от трёх до 10 лет и доходностью в 6,75–7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках.