В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину

Власти России обсуждают ограничения числа банковских карт на одного человека, заявил зампред Банка России Герман Зубарев. По его словам, которые передает «Российская газета», регулятор считает, что иметь не более 20 карт достаточно для подавляющего большинства добропорядочных граждан.

Принцип, который нашел отражение в законопроекте об ограничении количества карт, не изменился. Предложение Банка России — не более пяти карт в одном банке и не более 20 в совокупности во всех банках — основывается на данных банков. Они показывают, что этого достаточно для подавляющего большинства добропорядочных граждан, не создаст им неудобств, но поможет ограничить предложение карт на черном рынке для обналичивания похищенных денег, — заявил Зубарев.

Ранее о возможном введении лимитов заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он сообщил, что в России могут появиться ограничения по числу карт, которые может оформить один клиент. По его словам, в Центробанке поддержали это предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством.

Кандидат экономических наук Эльвира Белозорова также высказалась об идее лимита. По ее словам, рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем. Однако Белозорова подчеркнула, что пока не ясно, как поступить законопослушному гражданину, у которого 30 банковских карт.