В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в сентябре

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Центробанк не исключает возможность повышения ключевой ставки в ходе заседания в сентябре, заявил в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» зампред регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС. Причиной такого решения могут стать значительные проинфляционные риски.

Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. <...> Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки, — заявил Заботкин.

Также он пояснил, что в текущий момент инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза на год — к 5-6,5%. При этом рост ВВП, по его словам, тоже складывается к высшей границе прогноза — к 1,5-2,5%.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Центробанк повысит ключевую ставку при условии ускорения в стране инфляции. Так регулятор попытается сдержать снижение курса рубля. При этом ориентир в 100 рублей за доллар будет иметься в виду, добавил депутат.