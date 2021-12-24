В бундестаге назвали вредным затягивание запуска «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса, а его запуск стал бы необходимым сигналом России о том, что ФРГ по-прежнему намерена придерживаться партнёрских отношений. Нынешнее же затягивание запуска приносит лишь вред, заявил ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре.

Котре заявил о провале идеологизированной энергетической реформы, которая ведёт к сокращению производства ископаемого сырья. По его словам, в случае ещё больших холодов возможно дальнейшее повышение цен на энергоносители, а политически обусловленное затягивание запуска «Северного потока — 2» будет лишь способствовать обострению энергокризиса. Он подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» может разрядить ситуацию, тем более что Россия выполняет свои обязательства в области поставок энергоносителей.

Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадёжной солнечной и ветровой энергетики — это иллюзия, — добавил парламентарий.

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц опроверг связь сертификации «Северного потока — 2» с политикой. По его словам, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать, не руководствуясь политикой. Канцлер отметил, что в проект вложены частные инвестиции. На данный момент рассматривается вопрос о соответствии газопровода европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.