Канцлер ФРГ опроверг связь сертификации «Северного потока — 2» с политикой

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что сертификация «Северного потока — 2» не связана с политикой, так как это коммерческий проект. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, трансляция которого велась на YouTube-канале.

По словам Шольца, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать , не руководствуясь политикой. Канцлер отметил, что в проект вложены частные инвестиции. На данный момент рассматривается вопрос о соответствии газопровода европейскому законодательству в области энергетики.

Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии, — заверил Шольц.

Процедура требует большого количества консультаций, но процесс уже запущен, отметил канцлер. При этом Шольц пообещал, что Германия приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину.

Ранее агентство Reuters сообщило: Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы.