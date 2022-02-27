В Банке России призвали не беспокоиться о работе карт и банкоматов

Денежные средства клиентов банков сохранены на счетах и будут доступны в любое время, сообщили в пресс-службе Банка России. В регуляторе заявили о стабильности банковской системы страны и достаточном запасе капитала. Там также отметили, что банковские карты продолжают работать на всей территории РФ.

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, — говорится в сообщении Банка России в Telegram.

В регуляторе подчеркнули, что сервисы кредитных организаций продолжают функционировать в обычном режиме, банковские карты также работают нормально. По данным Банка России, в случае исполнения санкционных сценариев, экономика страны перейдёт на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к VISA и MasterCard с призывом прекратить работу на территории России в связи с боевыми действиями государства на Украине. До этого Зеленский сообщил, что Запад согласовал отключение РФ от международной системы SWIFT.

26 февраля стало известно, что в связи с санкциями, продукты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, прекращают функционировать за границей, однако картами можно будет пользоваться внутри России.