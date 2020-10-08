В «Автодоре» рассказали о платной трассе от Урала до Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/83236540-09db-11eb-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобилисты смогут доехать от Урала до Черноморского побережья на десять часов быстрее по новой платной трассе Екатеринбург — Краснодар. В настоящее время путь занимает около 43 часов.

В «Автодоре» отметили, что уже занимаются разработкой проекта. Предполагается, что новая дорога протяжённостью 1 600 км пройдёт через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград, сообщает ТАСС.

Строительство и реконструкцию отдельных участков в госкомпании собираются начать в 2027 году, а завершить — в течение 2030–2035 годов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство утвердило увеличение бюджета нового дорожного кольца вокруг Москвы ещё на 40 млрд рублей. Также сдвинуты сроки сдачи ЦКАД. В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей.