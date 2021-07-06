В аптеках России рекордно снизились продажи

С начала текущего года продажи аптечных сетей в России упали на рекордные 14,9%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group.

Аналитики рассматривали продажи не только лекарств, но и других аптечных товаров: биодобавок, витаминов, косметики и так далее. Однако больше всего — на 15,5% — снизились именно продажи препаратов.

Представители рынка полагают, что это связано со значительным ростом онлайн-продаж. Кроме того, сейчас покупатели вместо нескольких недорогих препаратов чаще берут 1-2 более современных и дорогих. По их мнению, упадок продаж в офлайн-точках продлится как минимум до конца года.

Ранее россиян предупредили, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Такой рост цен связан со снижением курса рубля и ростом стоимости импортируемого из других стран сырья.