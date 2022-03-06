В американском фастфуде в России запахло жареным

Сети американского фастфуда Burger King, «Mакдоналдс», KFC приспособились в постпандемийном 2021 году работать с клиентами в России при помощи сервисов доставки, через сайты и терминалы самообслуживания. 2021 год был мягче с точки зрения ограничений для работы сетей быстрого питания, чем 2020-й. Однако несмотря на это арендодатели и поставщики услуг судились с Burger King, «Макдоналдсом» и KFC в 2021 году активнее, чем в 2020-м. В причинах разбирался NEWS.ru.

Бесспорным лидером по суммам исков стала компания Burger King в России. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2021 году к этой сети (управляющая компания ООО «Бургер Рус») истцы подали 87 исков на сумму 178,5 млн рублей, это на 30% больше, чем в 2020 году, когда было 105 исков на сумму 127,5 млн. Большая часть суммы исков касается оплаты аренды. Причём ситуация 2021 года не сильно отличается от 2020 года, когда также сеть задерживала арендные платежи.

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К «Макдоналдсу» истцы подали 21 иск на сумму 11,6 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2020 году, когда было 25 исков на сумму 8 млн. Большая часть суммы исков также касается оплаты аренды.

К компании «Ям Ресторантс Раша», управляющей ресторанами KFC в России, истцы подали три иска на сумму около 1,5 млн рублей. В 2020 году было четыре иска на сумму 19,2 тыс. рублей. Большая часть суммы исков касается оплаты обращения с коммунальными отходами в Московской области и оплаты энергоснабжения.

В 2020 году представители Burger King, к которому было предъявлено больше всего претензий в количественном и денежном выражении, ссылались на сложности из-за пандемии. В 2021 году им стало полегче, но ситуация не выправилась.

Адвокат Виталий Корыстов полагает, что структурам общепита выгодно задерживать арендные платежи собственникам помещений.

В России распространено крайне мягкое отношение судов к вопросу о выплате неустойки за просроченные платежи арендатором за аренду помещения собственнику. Суды спокойно снижают её размер. Поэтому расчёт здесь чисто капиталистический, зачем платить сейчас, если можно пользоваться деньгами и заплатить потом? — сказал он NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его мнению, подобная модель работы приносит прибыль собственникам бизнеса сетей фастфуда, потому что в условиях невысокой ключевой ставки, существовавшей до начала спецоперации, если снизить размер неустойки, то плата за пользование деньгами в итоге получается выгоднее любого банковского кредита, да ещё и не требует обеспечения.

По мнению адвоката Ольги Давидюк, тенденция к увеличению суммы исков от года к году говорит о том, что сети не видят репутационных рисков из-за несвоевременных платежей арендодателям.

«Бургер Рус» — как мастер франчайзи хоть и обладает эксклюзивным правом на франшизу, но подобное поведение в случае огласки может привести к отзыву франшизы правообладателем, — сказала она NEWS.ru.

В «Бургер Рус» отказались от комментариев. «Макдонaлдс» и «Ям Ресторантс Раша» не ответили на запросы NEWS.ru.