В аэропортах попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра «Коммерсант»: аэропорты России попросили Минтранс разрешить не списывать иностранное оборудование для досмотра

Оборудование для досмотра багажа / Фото shutterstock.com

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров. Иностранная техника в большинстве аэропортов рассчитана на десять лет, и во многих случаях этот срок уже истекает. Без разрешения на использование старой техники аэропорты могут перейти на ручной досмотр, что вызовет многочасовые очереди и негативно повлияет на безопасность, пишет «Коммерсант».

Как указано в письме министру транспорта Виталию Савельеву, срок эксплуатации иностранных средств досмотра установлен производителем в пределах десяти лет, после чего их нельзя законно использовать. Во многих аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время, и заменить оборудование на новое невозможно, а импортозамещение и переоснащение в этой области займёт не менее пяти лет.

Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам,— говорится в обращении.

Единственным выходом представители аэропортов считают возвращение к практике «продления ресурсов», которая до 2016 года проводилась по распоряжению Ространснадзора. Однако в некоторых аэропортах указывают, что продление ресурса не гарантирует работоспособность оборудования, а нынешнее оборудование «может работать как минимум ещё пять лет». При этом иностранные поставщики пока официально не разрывали свои обязательства по сервису, однако некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин. В ГК «Аэродинамика», которое объединяет аэропорты юга России, отмечают, что замену нынешнему оборудованию «можно найти на азиатских рынках и в России».

Ранее сообщалось, что зарубежные перевозчики каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облёт воздушного пространства России и были вынуждены повысить цены на билеты и перевозку грузов. Министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что российская сторона не была заинтересована в закрытии воздушного пространства для зарубежных перевозчиков, однако решения авиационных властей западных стран вынудили Россию принять зеркальные меры по отношению к ним.