https://static.news.ru/photo/9d2b81da-d52e-11e9-908c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Абу-Даби. В ходе мероприятия планируется обсудить прогнозы по добыче нефти, спрос на неё и рост мировой экономики на будущий год.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение добычи нефти в странах, которые не входят в ОПЕК, в 2020 году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы исключить угрозу переизбытка топлива, участникам совещания, как предполагается, придётся рассмотреть сценарии дополнительного сокращения добычи.

Министр нефти Ирана Тамер аль-Гадбан говорил, что участники мероприятия могут затронуть этот вопрос, однако глава Минэнерго РФ Александр Новак не согласился с ним, так как данная проблема не в компетенции комитета, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+, принимающие участие в соглашении о сокращении нефтедобычи, в августе 2019 года выполнили условия сделки на 136% против 159% в предыдущем месяце.