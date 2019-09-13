Заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Абу-Даби. В ходе мероприятия планируется обсудить прогнозы по добыче нефти, спрос на неё и рост мировой экономики на будущий год.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение добычи нефти в странах, которые не входят в ОПЕК, в 2020 году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы исключить угрозу переизбытка топлива, участникам совещания, как предполагается, придётся рассмотреть сценарии дополнительного сокращения добычи.
Министр нефти Ирана Тамер аль-Гадбан говорил, что участники мероприятия могут затронуть этот вопрос, однако глава Минэнерго РФ Александр Новак не согласился с ним, так как данная проблема не в компетенции комитета, передаёт
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+, принимающие участие в соглашении о сокращении нефтедобычи, в августе 2019 года выполнили условия сделки на 136% против 159% в предыдущем месяце.