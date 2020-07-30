Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении NEWS.ru) зампреда ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

ФНПР предлагает установить на 2021 год минимальную величину пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за второй квартал предыдущего года, а максимальную величину пособия — в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте РФ.

Наши предложения обеспечат реализацию конституционной гарантии на защиту от безработицы, в том числе достойное возмещение утраченного заработка безработного гражданина, которое, с одной стороны, позволит поддержать приемлемый уровень жизни для безработного и его семьи в период отсутствия работы, а с другой стороны, поспособствует восстановлению и росту экономики за счёт повышения совокупного потребительского спроса, — сказали в Федерации независимых профсоюзов России.

Минтрудом размещено уведомление о начале разработки проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. Сам проект документа пока готовится, объяснили NEWS.ru в ведомстве. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на следующий год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены.

Максим Богодвид/РИА Новости

Важно напомнить, что пособие по безработице — это адресная мера поддержки граждан в их жизненной ситуации в случае потери работы. Оно не является постоянной заменой трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы.

В условиях напряжённости на рынке труда, когда соискатели сталкивались с определёнными сложностями при поиске работы, уровень пособий по безработице был увеличен. Их размеры на 2021 год в настоящее время обсуждаются.

Перед нами стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам по занятости (уровень безработицы. — NEWS.ru) до конца 2021 года, — сообщили в министерстве.

В ФНПР считают, что пособие по безработице должно возмещать не менее 50% заработка на последнем месте работы. Такой подход соответствует конвенции Международной организации труда (МОТ) № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы».

Величина пособия по безработице ежегодно устанавливается постановлением правительства. На 2020 год установили минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, а максимальную — 12 130 рублей. В связи с пандемией коронавируса временно были назначены дополнительные выплаты для безработных граждан с несовершеннолетними детьми, а также временно повышен уровень минимальной величины пособия до 4500 рублей. Олег Соколов руководитель Департамента Аппарата социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) руководитель Департамента Аппарата социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)

Стоит напомнить, что пособие по безработице в этом году уже было заметно увеличено в рамках государственной поддержки населению в связи с пандемией. Выплата продлена и продолжается в настоящее время. Ставить вопрос об очередном повышении пособий по безработице нужно с учётом текущего социально-экономического положения.

Важно и то, насколько система помощи мотивирует безработных на поиск работы. Выплаты должны обеспечивать удовлетворение насущных материальных нужд на уровне реальных современных потребностей и представлений об уровне жизни, но, с другой стороны, они не должны увеличиваться до наиболее распространённого в стране уровня заработной платы. На такие пособия в рамках системы помощи безработным денег должно хватать. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

В последние месяцы уровень официально регистрируемой безработицы повысился. Можно предположить, что, помимо всех причин, связанных с пандемией и самоизоляцией, этому способствовало и увеличение пособия по безработице. Тогда есть основания полагать, что дальнейшее её повышение ослабит стимулирование поиска работы теми, кто её лишился.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение пособия по безработице до прожиточного минимума в регионах — задача в принципе решаемая, однако возникает вопрос, за чей счёт она будет выполнена, отмечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Власти субъектов могут устанавливать собственные нормативы выплат пособий по безработице, однако не все региональные бюджеты способны взять на себя дополнительные расходы. Предложения установить пособие по безработице на уровне средней зарплаты в регионе или не менее половины утраченного заработка должны также сопровождаться ужесточением временных рамок предоставления такой помощи, а также обязательными условиями переквалификации с последующим трудоустройством. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

В противном случае циклическая безработица может превратиться в хроническую, полагает эксперт. Ситуация осложняется тем, что не все регионы могут предоставить рабочие места гражданам, лишившимся работы. Если для Москвы и Московской области официальная безработица в размере 100 тысяч и 114 тысяч человек соответственно не представляет проблем ни с точки зрения выплат, ни с точки зрения содействия трудоустройству, для бюджета Ивановской области 20 тысяч безработных могут нести в себе определённые трудности.

Идея замечательная, но не думаю, что получить пособие будет достаточно просто. Не нужно забывать, что пособие — мера поддержки на время поиска работы, а не замена трудовых доходов. Трудовой доход в любом случае должен быть выше пособия. Безработные уже получили уникальную поддержку: например, семья предпринимателей с двумя детьми получает в 12 раз больше, чем раньше: 18 130 рублей вместо 1500 рублей. Подобный рост уже привёл к резкому увеличению числа официально зарегистрированных безработных (+80% в апреле, в мае ещё +63%) и составил 2,143 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице. Думаю, что с введением новых лимитов пособий ситуация ещё усугубится. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

При этом, согласно критериям МОТ, численность безработных в июне составила 4,6 млн человек — люди не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По словам Лебединской, особенность нашего рынка труда состоит в том, что появляются следующие способы адаптации к кризисной ситуации — введение неполного рабочего дня, сокращение зарплат, отправка сотрудников в неоплачиваемый отпуск при сохранении занятости и др. Предприниматели теперь встают перед выбором, что выгоднее: сократить сотрудника, оставить его на неполный день или в отпуске без сохранения заработной платы и дать ему право уже самому получить господдержку.