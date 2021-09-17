Мушистина призвали ускорить введение РОП

В России уже давно назрела необходимость введения расширенной ответственности производителей (РОП), которая обяжет компании полностью отвечать за утилизацию упаковки, начиная с 2022 года. Об этом в открытом письме премьер-министру России Михаилу Мишустину высказались в Союзе отходопепрерабатывающих предприятий УрФО. Их слова передаёт телеканал «360».

Установление стопроцентного норматива утилизации упаковки считаю своевременной и обоснованной мерой. Производственные мощности утилизирующих компаний готовы к переработке и в случае необходимости могут быть увеличены, — написал в письме Мишустину председатель правления Союза Сергей Литвиненко.

По его мнению, стоит ускорить процесс принятия РОП и не обращать внимание на тех участников отрасли утилизации, которые заявляют о невозможности 100% переработки упаковок и ужасных последствиях новых мер из-за нехватки мощностей. После появления подобных заявлений, введение РОП может отодвинуться ещё на несколько лет, опасается специалист.

Полагаю, что естественный экономический спор производящих и перерабатывающих отраслей должен быть разрешён достоверным научным инструментарием, — заключил Литвиненко.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно новым правилам, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор. Также предприниматели смогут реализовать возложенные на них обязанности путём заключения договоров с организацией-утилизатором или через утилизацию на собственных мощностях.