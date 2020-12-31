В России с 2022 года заработают новые правила утилизации упаковки

https://static.news.ru/photo/589c1f34-4b61-11eb-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор.

В новой редакции РОП указывается, что предприниматели смогут реализовать возложенные на них обязанности путём заключения договоров с организацией-утилизатором или через утилизацию на собственных мощностях.

В настоящее время региональные операторы получают ежегодно по 190 млрд рублей за счёт взносов граждан и 3 млрд — от бизнеса. Новые правила означают снижение финансовой нагрузки для большинства россиян.

Ранее Минприроды РФ разработало законопроект, согласно которому данные о твёрдых коммунальных отходах и их учёт будут вестись через Интернет. Авторы инициативы предлагают создать федеральную схему обращения с ТКО в виде электронной модели, передавал NEWS.ru.