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В России с 2022 года заработают новые правила утилизации упаковки

14:59, 31 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор.

В новой редакции РОП указывается, что предприниматели смогут реализовать возложенные на них обязанности путём заключения договоров с организацией-утилизатором или через утилизацию на собственных мощностях.

В настоящее время региональные операторы получают ежегодно по 190 млрд рублей за счёт взносов граждан и 3 млрд — от бизнеса. Новые правила означают снижение финансовой нагрузки для большинства россиян.

Ранее Минприроды РФ разработало законопроект, согласно которому данные о твёрдых коммунальных отходах и их учёт будут вестись через Интернет. Авторы инициативы предлагают создать федеральную схему обращения с ТКО в виде электронной модели, передавал NEWS.ru.

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