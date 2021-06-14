Утилизация для бизнеса может стать дороже

https://static.news.ru/photo/0f8a2c72-cda3-11eb-b30d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производителей хотят обязать с 2022 года перерабатывать 100% упаковки вместо 30%. Соответствующий законопроект подготовило Минприроды, пишут «Известия».

Если его введут, за непереработанную упаковку изготовители товаров будут обязаны уплачивать экосбор в двойном размере. Как уточняется, норматив подорожает для отдельных групп товаров и только для участвующих в самостоятельной утилизации отходов предприятий.

Отмечается, что проект направлен на сокращение объёмов мусора к 2030 году. Речь идёт об отходах, которые вывозят на полигоны за счёт вторичного использования части материалов. Российский экологический оператор прогнозирует, что в ЕС к 2030 году норматив по переработке упаковки составит в среднем 70%, по пластику — 55%, по стеклу — 75%, по бумаге — 85%.

Ранее сообщалось, что правительство России занимается разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика.