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В России могут запретить ватные палочки

12:21, 28 мая 2021
Фото: pixabay.com

Правительство России занимается разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

Она также отметила, что власти планируют вовлекать в оборот до 50% вторсырья из отходов промышленности, сельского хозяйства и строительства. В результате этого объём захоронений отходов должен сократиться в два раза к 2030 году.

Ранее в Минприроды заявили, что подготовят перечень товаров и упаковки из пластика, переработка которых невозможна, с целью последующего запрета их производства.

Некоторое время назад с предложением о запрете пластиковой посуды, включая контейнеры для готовых блюд, выступила ассоциация «Промышленность за экологию». В организации отметили, что продукция из вспененного полистирола загрязняет окружающую среду. Чтобы переход на более экологичные материалы не отразился на потребителях, авторы инициативы попросили власти предоставить производителям стимулирующие преференции.

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