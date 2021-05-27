В России могут запретить ватные палочки

Правительство России занимается разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
Она также отметила, что власти планируют
Ранее в Минприроды заявили, что подготовят перечень товаров и упаковки из пластика, переработка которых невозможна, с целью последующего запрета их производства.
Некоторое время назад с предложением о запрете пластиковой посуды, включая контейнеры для готовых блюд, выступила ассоциация «Промышленность за экологию». В организации отметили, что продукция из вспененного полистирола загрязняет окружающую среду. Чтобы переход на более экологичные материалы не отразился на потребителях, авторы инициативы попросили власти предоставить производителям стимулирующие преференции.