Ушедший 2019 год принёс нам немало интересных новостей и прибыльных экономических изменений. Несмотря на продолжающееся затухание экономики, кто искал, тот нашёл возможности улучшить своё материальное положение.

Одной из самых обсуждаемых в финансовом мире новостей стали торговые войны между США и Китаем. Дональд Трамп на посту президента решил особо не церемониться и принялся за «генеральную уборку» в Штатах. Как итог — многие представители бизнеса, которые ранее инвестировали в экономику этой страны и акции американских компаний, решили искать новые возможности для заработка. И нашли они их на наших отечественных биржах.

Как считает трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис, это крайне позитивно отразилось на рынке российских акций — те, кто успел инвестировать в российские компании в начале года, смогли заработать более 40% к концу 2019-го.

Согласитесь, банки со своими процентами и близко не стояли с таким доходом. Ирина Ланис трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст» трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст»

Но «звездой» уходящего года стала компания Apple, которая подорожала на 70% и превысила по капитализации совокупно все нефтяные компании США. Это ещё один барьер, который взяла корпорация: в 2014 году, например, «яблочный» бренд превысил по стоимости сразу все компании нашей страны.

Alex Tai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не отставала от американцев и ближневосточная Saudi Aramco. Капитализация крупнейшей в мире нефтегазовой компании во второй день торгов IPO превысила $2 трлн, а цена акций выросла на 10%, до $10,3 за бумагу.

Однако одним из самых полезных с житейской точки зрения изменений стало снижение ключевой ставки Центрального банка России. Казалось бы, понижение ставки с 7,75% до 6,25% не так существенно, однако этот процесс сильно повлиял на проценты, под которые можно взять потребительский кредит или ипотеку. Ведь ещё в январе 2019-го наименьшая ставка среди отечественных банков составляла 8,9%, а уже в конце года минимальный процент ипотечного кредитования был равен 6,5%, что довольно весомо для кошелька россиян.

Но как же текущий год отразился на главных инвестиционных продуктах? Любители хранить «зелёных президентов» и евровалюту под матрасом стали аутсайдерами в плане доходности — доллар за год упал на 10,7%, а евро подешевел на 13,1% по отношению к рублю.

Любители и владельцы акций американских компаний в среднем получили доходность свыше 25% годовых, не считая дивидендов по отдельным акциям. Несмотря на политические разногласия США практически со всем миром, американский рынок как был привлекательным для инвестиций, так им и остаётся, — сказала Ланис.

Нефтяной же рынок оказался самым нестабильным в уходящем году: цены на чёрное золото весь год буквально летали из стороны в сторону — за первые четыре месяца они выросли на 39%, а затем ушли в стремительное пике. Однако профессионалы наверняка не упустили возможности заработать.

В целом, если не зацикливаться на замёрзшей экономике нашей страны, возможности для инвестиций и заработка было предостаточно — кто-то нашёл повод сэкономить, как, например, в случае с ипотекой. Естественно, при грамотном распределении капитала в любой год, каким бы удачным или не очень он ни был, всегда можно найти возможности приумножить то, что имеется, и заработать новое.