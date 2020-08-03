Уровень содержания и затраты на автодороги в РФ могут пересмотреть

https://static.news.ru/photo/6ff31c56-d5e5-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Счётная палата выступила с предложением пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог и закрепления в законодательстве уровня содержания дорог федерального значения в РФ. Соответствующее предложение ведомство направило в правительство России.

Счётная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения, а Минтрансу совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог, — приводит сообщение Счётной палаты «Прайм».

Из документа следует, что в 2019 году на содержание одного километра автомобильных дорог с среднем было израсходовано 2,2 млн рублей, а на дорожную сеть регионального значения — 288 тысяч рублей на один километр, что почти в восемь раз меньше.

Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети. <...> За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже — указанный показатель улучшился только на 1,1% — до 44,2%, — привели слова аудитора Валерия Богомолова в «Прайме».

В Счётной палате пояснили, что сейчас в законодательстве нет закреплённых критериев уровня содержания автодорог, а также механизмов распределения финансовых затрат на содержание автомобильных дорог.

Во время проверки выяснилось, что Росавтодор учитывал при распределении бюджетных ассигнований участки дорог, которые не использовались или отсутствовали. Также Счётная палата исследовала закупки казённых учреждений Росавтодора и выявила низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию дорог.

Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены многочисленные нарушения федерального закона № 44 в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и другие, — приводит сообщение ведомства «Прайм».

Как писал NEWS.ru ранее, в Крыму проведут мониторинг всех дорог для проведения ямочного ремонта. Соответствующее поручение глава Крыма Сергей Аксёнов дал руководству «Крымавтодора». Отмечается, что протяжённость автодорог в Крыму составляет 6,129 тыс. км, надлежащего качества — менее четверти. В этом году на полуострове планируют провести капитальный ремонт 14 региональных дорог — это около 203 километров. К 2022 году власти Республики обещают привести в порядок более половины всех дорог региона.