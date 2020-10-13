Уралвагонзавод остался без заказов на 2021 год

https://static.news.ru/photo/bded4376-0df0-11eb-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уралвагонзавод/facebook.com

Уралвагонзавод не получал заказов на производство вагонов на 2021 год. Ни один из трёх его крупнейших заказчиков — СУЭК, Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД), а также Первая грузовая компания — не заключил договоров с предприятием. Сами РЖД выбрали других поставщиков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, информация подтверждается и сайтом госзакупок.

Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов, — отметил РБК один из источников.

В 2020 году Уралвагонзавод заключил 32 контракта на 649 млн рублей (в 2019-м — 77 на 1,4 млрд рублей), и все 32 контракта заканчиваются в 2020 году. Аналитики, опрошенные изданием, сообщили о вновь возникшем профиците вагонов и связывают это прежде всего с уменьшающимися государственными субсидиями в отрасль, а также с падением спроса на уголь — это главный драйвер перевозок.

Помимо вагонов Уралвагонзавод занимается разработкой и производством военной техники и дорожно-строительных машин. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что новейший российский танк Т-14 «Армата», созданный концерном «Уралвагонзавод», прошёл тестирование в режиме без экипажа. Минобороны России до конца 2021 года должно получить от Уралвагонзавода 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».