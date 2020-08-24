Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме

https://static.news.ru/photo/7f467b60-e5fa-11ea-9220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский танк Т-14 «Армата», созданный концерном «Уралвагонзавод», прошёл тестирование в режиме без экипажа. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В нём также отмечается, что появление тяжёлых боевых машин, управляемых в беспилотном режиме, является вопросом ближайшего будущего.

Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

Ранее NEWS.ru писал, что Т-14 заинтересовали армию Индии. Военные рассматривают возможность их покупки, а также другой российской военной техники для замены устаревших Т-72. Закупка «Арматы» позволит индийской армии получить превосходство над вооружёнными силами КНР