Упавшие цены на минтай остановили поставки рыбы на российском рынке

https://static.news.ru/photo/a56a8d36-6cfa-11eb-8871-96000091f725_660.jpg Фото: Steve Kazlowski / DanitaDelimont/Global Look Press

Обвал оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Работающие с рыбопромышленниками трейдеры отказываются от сделок, опасаясь дальнейшего снижения цен.

При этом ретейлеры прогнозируют снижение цен в рознице только через несколько месяцев, сообщает «Коммерсант».

Оптовые цены на минтай достигли трёхлетнего минимума. Так, килограмм рыбы на Дальнем Востоке в начале января подешевел до 65 рублей, хотя год назад он стоил 102 рубля.

Крупные дистрибьюторы и переработчики из-за нехватки продукции призвали власти пересмотреть схемы поставок рыбы на внутренний рынок. По их мнению, следует свести роль посредников до минимума. В Росрыболовстве не видят причин для дефицита рыбы, но собираются обсудить проблему с торговыми сетями и Минпромторгом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2020 года Китай закрыл все порты для приёма российской рыбной продукции. Такие меры могли быть приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Управляющий группой «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал, что компания получила сведения от китайского контрагента об остановке выгрузки в порту Далянь. До этого разгрузка была приостановлена в порту Циндао.