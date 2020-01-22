В возрасте 73 лёт из жизни ушёл руководитель фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ) и советник президента «Роснефти». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
В «Роснефти» отметили, что смерть Фейгина стала тяжёлой утратой для отечественной науки,
Умер известный экономист, талантливый учёный, президент Института энергетики и финансов, советник главного исполнительного директора «Роснефти» Владимир Фейгин, — сказано в сообщении.
«Роснефть» выразила соболезнования в связи со смертью советника. В корпорации отметили, что Фейгин был экспертом с мировым именем и внёс огромный вклад в разработку стратегии нефтяной корпорации и развитии всей российской энергетики. Причину смерти Фейгина в «Роснефти» не назвали.
Владимир Фейгин родился в Москве 10 января 1946 года. В 1967 году он получил диплом МГУ им. Ломоносова, где учился на механико-математическом факультете. С 2011 года Фейгин возглавлял Институт энергетики и финансов, а с 2012 года работал советником Игоря Сечина.
Как писал NEWS.ru, в понедельник в возрасте 72 лет ушёл из жизни председатель Сената парламента Чехии Ярослав Кубера.
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