https://static.news.ru/photo/3dc2ea54-bdd6-11e9-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Украинский оператор «Укртранснафта» получил от «Транснефти» новую часть компенсации в размере €600 тысяч за загрязнённое сырьё, попавшее в трубопровод «Дружба». Общая сумма выплат таким образом выросла до €2,9 млн.

На данный момент АО «Укртранснафта» получило от АО «Транснефть» часть компенсации в размере более €2,9 млн за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба», — цитирует « Прайм » сообщение украинского оператора.

По данным «Укртранснафты», это позволило покрыть недополученный доход из-за временной остановки транзита, произошедшей в апреле-мае.

Как писал News.ru, в конце июля «Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественного сырья в нефтепровод «Дружба».

Украинский оператор возобновил по трубопроводу «Дружба» транзит российской нефти в направлении Европы 21 мая.