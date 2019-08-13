https://static.news.ru/photo/3dc2ea54-bdd6-11e9-bfc1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Украинский оператор «Укртранснафта» получил от «Транснефти» новую часть компенсации в размере €600 тысяч за загрязнённое сырьё, попавшее в трубопровод «Дружба». Общая сумма выплат таким образом выросла до €2,9 млн.
На данный момент АО «Укртранснафта» получило от АО «Транснефть» часть компенсации в размере более €2,9 млн за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба», — цитирует «Прайм» сообщение украинского оператора.
По данным «Укртранснафты», это позволило покрыть недополученный доход из-за временной остановки транзита, произошедшей в апреле-мае.