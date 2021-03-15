Украинское издание сообщило о «вопросе жизни и смерти» для страны

https://static.news.ru/photo/1c8f4e4a-85ee-11eb-bf2a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: motorsich.com

«Вопросом жизни и смерти» для Киева назвал ситуацию с заводом «Мотор Сич» на Украине журналист издания «Главред».

По мнению журналиста, Совет национальной безопасности Украины верно постановил национализировать предприятие, несмотря на необходимость выплаты компенсации в размере нескольких миллиардов долларов.

В статье также отмечается, что Китай до сих пор не в состоянии продемонстрировать работоспособный двигатель для самолётов, что говорит о высоком уровне производства на Украине. При этом автор материала не отрицает, что решение о национализации могло быть продиктовано Киеву из США.

Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединённым Штатам, ни Европе не выгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина всё покупала у них, — заявляет журналист.

При этом автор подчёркивает, что в настоящее время сложно сказать, сможет ли государство обеспечить полученное предприятие работой. Также журналиста волнует вопрос о том, кто выплатит компенсации инвесторам, пострадавшим от решения СНБО.

Если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос — об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд, пока всё выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за всё сами, — считает автор.

Санкции против акционеров «Мотор Сич», включая четыре компании из Китая, были введены на Украине в конце января. После этого китайские инвесторы обратились в Международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, дабы взыскать с Киева в качестве компенсации 3,5 миллиарда долларов.

Позже стало известно, что СНБО намерен вернуть предприятие в государственную собственность и соответствующий законопроект в скором времени будет внесён в Верховную раду.

Предприятие «Мотор Сич» расположено в Запорожье. Оно занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов и промышленных газотурбинных установок.

Ранее NEWS.ru писал, что американские эксперты предложили «отдать» Украину России.