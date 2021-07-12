Украине предрекли недостачу в бюджете из-за экспорта металлолома

Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина может недополучить в бюджет около восьми млрд гривен (порядка $300 млн). При этом в сфере металлургии сложилась «наиболее угрожающая» ситуация за последние 10 лет. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

Как заявил эксперт, за последний год стоимость одной тонны лома в мире увеличилась с $250–300 до более чем $500. Это обусловлено тем, что большинство стран запрещают или ограничивают экспорт металлолома. На Украине же его экспорт вырос в 30 раз — с 17 тысяч тонн за весь прошлый год до 500 тысяч тонн в 2021-м.

По словам Гужвы, если ситуация не изменится, то Украина может поставить за рубеж миллион тонн лома, из-за чего металлургические предприятия страны лишатся возможности произвести около 10 млн тонн стали. В этом случае экспортные пошлины принесут в бюджет Украины лишь два млрд гривен, в то время как внутреннее производство обеспечило бы около 10 млрд гривен поступлений.

Эксперт добавил, что на Украине работают металлургические предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, однако для них по-прежнему актуален вопрос обеспечения ломом.

Была инициатива запретить экспорт металлолома с Украины, но о ней сейчас уже не слышно, — заключил он.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ предлагает повысить минимальный уровень экспортной пошлины на лом чёрных металлов с €70 до €100 за тонну на фоне роста цен на лом. Заместитель главы ведомства Виктор Евтухов отметил, что повышение пошлины на экспорт лома позволило снизить объёмы его вывоза из страны и стабилизировать цену на арматуру, себестоимость которой во многом формирует именно металлолом.