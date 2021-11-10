Минпромторг предложил повысить пошлину на лом чёрных металлов до €100

Минпромторг РФ предлагает повысить минимальный уровень экспортной пошлины на лом чёрных металлов с €70 до €100 за тонну на фоне роста цен на лом, заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, слова которого приводит ТАСС.

Евтухов напомнил , что пошлина на экспорт лома увеличивалась в этом году дважды и сейчас составляет €70 за тонну. Это позволило снизить объёмы его вывоза из страны и стабилизировать цену на арматуру, себестоимость которой во многом формирует именно металлолом.

Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учётом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну, — сказал Евтухов.

Также Минпромторг предлагает рассмотреть возможность сохранения или роста экспортных пошлин по некоторым видам металлопродукции в случае дальнейшего роста цен. Замминистра пояснил, что принятые властями меры позволили стабилизировать цены на металлы, однако в октябре цены на арматуру резко выросли. Так, цена арматуры диаметром 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39%, с 57 тысяч рублей до 79 250 рублей за тонну с НДС.

Причиной таких колебаний, по словам Евтухова, стала спекуляция трейдеров, которые выкупают объёмы, закладывают свою маржу и продают арматуру по завышенным ценам. Решением проблемы могло бы стать сокращение трейдерского звена и переход на долгосрочные прямые контракты.

Ранее ФАС сообщила, что в 2021 году российские цены на арматуру выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Тогда металлургические компании заявили об увеличении индикаторов цен на зарубежных рынках, однако рост цены был зафиксирован и на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов. В связи с этим были проведены внеплановые выездные проверки на предмет заключения антиконкурентного соглашения.