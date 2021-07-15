Украина запретит ввоз автомобилей на бензине

К 2030 году Украина намерена запретить ввоз новых и подержанных автомобилей на бензине. Соответствующий законопроект разработало украинское Министерство инфраструктуры.

Планируется, что с 2027 года запрет начнёт распространяться на подержанные автомобили, а с 2030 года — на новые, отмечается в сообщении.

При этом вводимые ограничения не коснутся транспорта Вооружённых сил Украины, техники фермеров и автомобилей, выпущенных до 1981 года.

Документ разработан для того, чтобы через 10 лет воздействие вредных выбросов на окружающую среду снизилось на 60%, а общая доля экологичного транспорта повысилась до 75%.

Ранее стало известно, что с 2035 года в Евросоюзе могут запретить выпуск автомобилей на традиционном топливе, если степень их выбросов будет выше нулевого значения. Кроме того, новые ужесточённые стандарты для автомобилей подтолкнут производителей транспорта быстрее перейти к производству соответствующих автомобилей, у которых будет нулевой выброс.