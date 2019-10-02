https://static.news.ru/photo/62952f2c-e51d-11e9-a80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukrenergo/instagram.com

Импорт электроэнергии из России на Украину возобновился с 1 октября. Кто и на каких условиях осуществляет поставки, не сообщается.

О том, что процесс идёт, заявляет информагентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.

С 1 июля на Украине начал функционировать рынок электрической энергии. Запуск рынка — это обязательство Киева в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи.

Ранее News.ru писал, что украинская энергетическая компания направила в арбитражный суд требования в споре с Россией об утраченных активах в Крыму. В руководстве предприятия сообщили, что сначала хотели решить всё мирным путём, но так и не получили от Москвы ответа. В какую именно сумму оценивается ущерб, на официальном сайте «Укрэнерго» не говорится.