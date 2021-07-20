Украина выпустит монету с изображением Крыма

Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал выпуск монеты, где на аверсе будет изображён полуостров Крым. Об этом написано на сайте регулятора.
Известно, что монета будет выплавлена из нейзильбера. Это недрагоценный сплав меди, цинка и никеля. Общий тираж монет составит 35 тыс. штук. В оборот они будут введены уже 22 июля.
Ранее Центробанк рассказал о возвращении 10-рублёвых купюр. Центробанк в 2025 году начнёт вновь печатать 10-рублёвые купюры, но уже с новым дизайном и характеристиками. Монеты того же номинала будут ещё и чеканить.