Украина выпустит монету с изображением Крыма

Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал выпуск монеты, где на аверсе будет изображён полуостров Крым. Об этом написано на сайте регулятора.

Отмечается , что памятная монета из серии «Маяки Украины» будет достоинством 5 гривен (14 рублей). На реверсе разместят шесть маяков, которые находятся в Крыму, а также в Херсонской и Одесской областях. Отмечается, что Украина имеет не менее 2,5 тыс. километров морского побережья, где находятся десятки маяков.

Известно, что монета будет выплавлена из нейзильбера. Это недрагоценный сплав меди, цинка и никеля. Общий тираж монет составит 35 тыс. штук. В оборот они будут введены уже 22 июля.

Ранее Центробанк рассказал о возвращении 10-рублёвых купюр. Центробанк в 2025 году начнёт вновь печатать 10-рублёвые купюры, но уже с новым дизайном и характеристиками. Монеты того же номинала будут ещё и чеканить.