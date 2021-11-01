Украина пригрозила России войной после запуска «Северного потока— 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. Он связал запуск с прекращением полноценного транзита газа и повышением уязвимости Украины, пишет Financial Times.

Витренко выразил мнение, что введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению. По его словам, в этом случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».

[Если] не будет физического транзита [газа] через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями, — сказал он.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет готов принять ряд асимметричных ответных шагов в случае, если Россия «перекроет поставки газа» на Украину. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для сохранения транзита газа Украина должна обратиться к европейским поставщикам, которые и будут закупать топливо. Он напомнил, что Россия будет увеличивать сумму контрактов в случае спроса на газ, чему будут способствовать новые долгосрочные соглашения с увеличенными объёмами и с учётом растущих потребностей в газе.