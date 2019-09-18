Платформа, с помощью которой российские предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, заработает к 15 ноября. Об этом сообщила президенту РФ Владимиру Путину гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Создать платформу для жалоб бизнесменов президент поручил в феврале 2019 года, передаёт РИА Новости. Перед началом заседания набсовета АСИ Путин осмотрел выставку проектов агентства, в том числе стенд, посвящённый платформе....