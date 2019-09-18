Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что украинская сторона на предстоящих в четверг в Брюсселе трёхсторонних консультациях (РФ — ЕС — Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет.
60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции, — отметил министр.
По его словам, эту позицию ранее озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передаёт
News.ru писал о том, что строительство «Северного потока — 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия — после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.