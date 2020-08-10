Украина потеряла $2 млрд в товарообороте с Россией

https://static.news.ru/photo/34c865ac-db60-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Украина за первые пять месяцев текущего года потеряла в товарообороте с Россией $2 млрд. Экспорт из России снизился до $1,8 млрд и составил 43,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт в Россию упал до трети объёма, на $1,7 млрд. Доля Украины во внешней торговле за указанный период снизилась на 0,8% — с 2,1 до 1,3%, пишет РИА Новости на основе данных Госстатистики Украины и ФТС РФ. В годовом выражении это падение составило 46%, или $3,545 млрд.

Главными торговыми партнёрами Украины в первом полугодии стали Китай — 15%, Германия — 9%, Россия — 9%. Большую часть ввозимой продукции составили энергоресурсы, машиностроительное оборудование, транспорт.

Главными партнёрами по экспорту из Украины стали Китай — 13%, Польша — 6%, Россия — 6%. Вывозили из страны зерно, растительное масло и чермет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент США намерен направить на развитие инноваций и предпринимательства на Украине грант на сумму $50 тыс. Получить грант смогут молодые (25–30 лет) владельцы стартапов, живущие на востоке и юго-востоке Украины, предпочтение будет отдаваться предпринимателям.