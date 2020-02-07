Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский уголь в случае отказа от него Польши пойдёт на другие рынки. Об этом заявили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

Угольные компании Кузбасса могут направить свою продукцию на рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, которые наращивают объём поставок, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что помимо Польши значительная часть кузбасского угля уже поставляется в Корею, Японию, Китай и Тайвань.

Ранее NEWS.ru сообщил, что польские государственные компании откажутся от покупки угля в России. Причиной называют забастовку шахтёров, которые потребовали отказаться от импорта угля.

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