Российский уголь в случае отказа от него Польши пойдёт на другие рынки. Об этом заявили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
Угольные компании Кузбасса могут направить свою продукцию на рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, которые наращивают объём поставок,
Отмечается, что помимо Польши значительная часть кузбасского угля уже поставляется в Корею, Японию, Китай и Тайвань.
Ранее NEWS.ru сообщил, что польские государственные компании откажутся от покупки угля в России. Причиной называют забастовку шахтёров, которые потребовали отказаться от импорта угля.
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