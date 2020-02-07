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Центральный банк РФ сохранил прогноз на 2020 год по цене нефти Urals на уровне $55 за баррель. В 2021 и 2022 годах баррель будет стоить $50.

Инфляция в текущем году ожидается в интервале 3,5–4%, в 2021–2022 годах — 4%. ВВП вырастет на 1,5–2%: в 2021 году — на 1,5–2,5%, в 2022-м — на 2–3%. Как ранее...