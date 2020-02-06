Польские государственные компании откажутся от покупки угля в России. Об этом заявил министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.
Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа, — заявил политик.
По его словам, Польша не будет покупать уголь не только из России, но и из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика и CША.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Россия планирует увеличить поставки газа в Европу. Это связано с подорожанием услуг быстрой зарядки электромобилей, что может привести к падению продаж такого вида авто в Европе. Эксперты считают, что ситуация будет способствовать повышению интереса к российскому газу на европейском рынке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен