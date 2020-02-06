https://static.news.ru/photo/4511f2de-48cb-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские государственные компании откажутся от покупки угля в России. Об этом заявил министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа, — заявил политик.

По его словам, Польша не будет покупать уголь не только из России, но и из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика и CША.

Как сообщает РИА Новости, в 2019 году Польша приобрела за рубежом 18-19 млн тонн угля, более 70% этого объёма было импортировано из России.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия планирует увеличить поставки газа в Европу. Это связано с подорожанием услуг быстрой зарядки электромобилей, что может привести к падению продаж такого вида авто в Европе. Эксперты считают, что ситуация будет способствовать повышению интереса к российскому газу на европейском рынке.