«Ударит по ценам»: cигареты и IQOS могут ощутимо подорожать

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. По его словам, делается это с целью обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств. Как стало известно ранее, Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%.

Поступивший из министерства документ, о котором сообщил РБК , был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности. Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты в размере 1996 руб. за 1 тыс. штук в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году она составляет уже 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии, отметил представитель Минфина, добавив, что в последующие годы ставка будет индексироваться стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшнем заседании Мишустин также заявил о необходимости увеличить налогообложение «ряда доходных отраслей», для чего нужно изменить «параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.

Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики, — сказал премьер-министр, передаёт РИА Новости .

Повышение акцизов происходит достаточно регулярно, замечает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. И очевидно, что и теперь это ударит по ценам.

С точки зрения сокращения табакокурения, это в опредёленной степени может оказать незначительный положительный эффект. С точки зрения наполнения бюджета — у меня есть определённые сомнения, потому что я думаю это может в некоторой степени привести к увеличению доли контрафакта. Поэтому не думаю, что это будет достаточно чувствительное изменение бюджетных поступлений. Знаете, такая вещь как девальвация рубля, которая сейчас произошла, в гораздо большей степени позволяет нам выровнять доходную и расходную части бюджета. Акциз безусловно принесёт какие-то дополнительные деньги, но не думаю, что серьёзно изменит доходную часть бюджета. Владимир Косой президент Центра экономики инфраструктуры президент Центра экономики инфраструктуры

По мнению вице-президента по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергея Слипченко, резкое повышение акцизов на табачную продукцию приведёт к взрывному росту объёма нелегального рынка в стране. Это связано с существующей разницей в ставках акциза между РФ и другими странами Евразийского экономического союза, отмечает специалист.

Уже сейчас, до планируемого повышения, минимальная акцизная составляющая в цене сигарет, произведённых в Республике Беларусь, почти в четыре раза ниже, чем в РФ. Соответственно, если разрыв между акцизными ставками ещё больше увеличится, то предпосылки присутствия нелегальной продукции в России только усилятся. Сергей Слипченко гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

В результате потерь федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по оценкам экспертов, в этом году могут составить около 100 млрд рублей, вырастут кратно, подчеркнул Слипченко.

Правильнее считать акциз помноженный на НДС. Получается добавка рублей 15. Я беру в целом по спектру рынка. В сигаретах ценой 100 рублей акциз+НДС будет составлять 77 рублей. Получается, добавка будет рублей 15. И она мало зависит от цены на сигареты. Акциз — эта та часть цены, которая платится вне зависимости от цены на сигареты. Давайте грубо рассуждать. У вас сегодня есть сигареты, которые на рынке стоят 100 рублей, значит с пачки таких сигарет вы платите 65 рублей акциза. А в новых ставках вы будете платить с этой пачки 77 рублей. Цена на сигареты вырастет рублей на 15. Вадим Желнин бывший гендиректор ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» бывший гендиректор ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром»

Основная проблема отрасли и рынка в целом, отмечает Желнин, «в том, что постоянно снижается легальный рынок, то есть тот рынок, с которого честно платятся налоги и соблюдаются все установленные нормативы, и развивается нелегальный».