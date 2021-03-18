Учёные заявили о связи между курсом рубля и твитами Трампа

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Сообщения бывшего президента Дональда Трампа в соцсети Twitter, в которых он обсуждал Россию, вызывали заметное, но кратковременное падение курса рубля. В исследовании, опубликованном в Journal of Economic Behavior and Organization, отмечается, что введение новых санкций не вызывало подобного эффекта.

Специалисты собрали 5548 твитов Трампа, опубликованные им в период с октября 2016 года по август 2018 года. Авторы исследования выбрали сообщений, в которых говорилось о России, Москве, Кремле, санкциях и рубле. Также с помощью проверенных словарей оценивалась тональность сообщений экс-президента США.

Математические методы позволили учёным оценить влияние на курс рубля таких показателей как цены на нефть, политика ЦБ, санкции США и ЕС и прочих. Они учитывались, чтобы убедиться, что именно твиты Трампа влияют на курс российской валюты, и ничто иное.

Исследователи выяснили, что отдельные высказывания Трампа привели к заметному снижению курса рубля, при этом понижение оставалось заметным на протяжении нескольких дней. Как рассказали специалисты НИУ ВШЭ, эти эпизоды совпадали с введением санкций, но в тех случаях, когда санкции вводились, но Трамп никак не высказывался об этом в Twitter, курс рубля не снижался.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт считают, что текущие курсовые уровни доллара и евро представляют неплохую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу. Рубль в понедельник, 15 марта, обновил многомесячные максимумы к двум основным валютам и имеет тенденцию к ещё большему укреплению, однако риски сильного коррекционного снижения рынка нефти и сохраняющаяся угроза обострения санкций могут оборвать это движение.