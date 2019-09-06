Юбилейный, V Восточный экономический форум завершил свою работу во Владивостоке. News.ru подготовил основные итоги этого мероприятия, собравшего в столице Приморья лидеров наиболее влиятельных стран мира и представителей бизнес-элиты.

По итогам ВЭФ-2019 было подписано более 270 соглашений на общую сумму 3,4 трлн рублей. Форум посетили представители 440 компаний, 8,5 тысяч человек из 65 стран, в том числе почти 1300 представителей СМИ. Годом ранее удалось подписать лишь 220 контрактов и протоколов на 3,1 трлн рублей.

Самой многочисленной уже по традиции стала делегация бизнесменов из Китая. Как наиболее близкий России торговый партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Пекин принимает активное участие в ВЭФ. В отличие от 2018 года, когда Владивосток посещал министр иностранных дел Ван И, главой делегации в этот раз стал вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Несмотря на более низкое представительство и численность, китайские бизнесмены вели себя очень активно и сделали не одно громкое заявление на ВЭФ. В условиях торговой войны США и КНР, а также непрекращающихся протестов в Гонконге, им необходимо искать рынки, на которые можно переориентироваться. Россия в этих условиях выглядит довольно привлекательным вариантом.

Весомым было присутствие на форуме и делегаций из Индии и Японии. Главным гостем ВЭФ без сомнения стал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Анонсированные им в ходе пленарного заседания масштабные инвестиции в российский Дальний Восток во многом объясняли возросший интерес бизнесменов страны к событию. Активно выступили и делегации из Южной Кореи, Вьетнама и Сингапура, повысила уровень представительства Индонезия. Как объяснял в интервью News.ru министр планирования национального развития страны Бамбан Броджонегоро, для Джакарты важно перебороть негативный тренд в области инвестиций и попытаться вернуться к обсуждению планируемых ранее совместных проектов.

В то же время заметно было существенное снижение интереса со стороны Филиппин: если годами ранее делегацию возглавляли профильные министры, то сейчас же на форуме не было даже посла. Сотрудничество в военно-технической и энергетической сферах было «костяком» отношений с Россией, но позиция США по этим вопросам внесла негативные коррективы. На форуме это было заметно. Такие страны региона как Таиланд, Камбоджа и Лаос представлены не были.

Сергей Булкин/News.ru

Примечательно, что Малайзия и Монголия, представленные на ВЭФ лидерами стран, не могли похвастаться численностью делегатов из числа бизнес-кругов. Впервые во Владивостоке был глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф. Восточный экономический форум — мероприятие, прежде всего, направленное на партнёров России в азиатском регионе, и появление на нём представителей Европы или Ближнего Востока, можно назвать скорее исключением. Однако же именно такие моменты показывают, что Дальний Восток России может быть привлекателен не только для его ближайших соседей.

Энергетический мост с Индией

С экономической точки зрения основное внимание экспертов было уделено переговорам Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Сторонам удалось подписать стратегию по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

В Москве и Нью-Дели рассчитывают, что российско-индийское сотрудничество будет значительным образом активизировано. В частности, партнёрство будет вестись в сфере совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и иной продукции для вооружения и военной техники российского производства.

Со стороны российского Минэнерго и индийского министерства нефти и природного газа была принята программа, расширяющая взаимодействия в нефтегазовой сфере. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании об использовании газа как газомоторного топлива.

В свою очередь, Минтранс РФ и Минсудоходства Индии намерены в будущем развивать морское сообщение между Владивостоком и Ченнаи. Помимо этого, на полях ВЭФ достигнута договорённость с Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии о развитии транспорта и дорожного хозяйства.

Пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные направления и послужит дальнейшему расширению многоплановых российско-индийских связей, — выразил уверенность Путин по итогам переговоров.

Обе страны продолжат продвижение системы взаиморасчётов в национальных валютах, что является важным шагом на пути к дедолларизации.

Нарендра Моди Сергей Булкин/News.ru

Двусторонний оборот решено было довести до $30 млрд к 2025 году. Для этого будут активнее задействованы природные ресурсы, а также человеческий потенциал РФ и Индии, усовершенствована промышленная кооперация и созданы новые технологические и инвестиционные альянсы.

Инвестиции в Дальний Восток

Для России присутствие индийского премьера на ВЭФ стало крайне выгодным событием, так как тот пообещал предоставить кредит размером $1 млрд для развития Дальневосточного федерального округа, назвав такой шаг «беспрецедентным» для Нью-Дели. Премьер уверен, что в итоге удастся обеспечить инвестиции на уровне $5 млрд.

Вообще теме развития и финансирования Дальнего Востока во время форума было уделено крайне много внимания. Так, Владимир Путин согласился дать старт особой ипотечной программы в регионе для молодых семей со ставкой 2% годовых, которая начнет действовать в текущем году сроком на пять лет. Распространится она как на первичный рынок, так и на индивидуальное жильё для тех, кто взял «дальневосточный гектар».

Глава государства отметил, что строящаяся недвижимость должна быть максимально доступной для населения.

Мы должны внимательно просчитать объёмы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие, — сказал президент.

В качестве источника финансирования будут использоваться средства госпрограммы и Фонда развития Дальнего Востока. Также президент выразил надежду, что ставка по ипотеке в целом по стране будет падать.

Сам же регион, по мнению президента, должен стать центром притяжения для тысяч россиян из других субъектов Федерации, а для этого, в свою очередь, должны создаваться необходимые условия. В этой связи Путин призвал решать задачи гораздо быстрее, чем это делалось до сих пор.

Восстановление экономических связей с Украиной

Не обошел Владимир Путин и тему сбыта украинских товаров. На встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком он подчеркнул, что лучше российского рынка Киеву ничего не найти.

Самый лучший рынок сбыта украинских товаров, все это понимают, — российский рынок, — сообщил президент России.

Он пояснил, что азиатское направление представляет интерес для всех, а сам ВЭФ как раз-таки и ориентирован на инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Здесь много интересных партнёров. АТР интересен не только для России — для всех стран, в том числе и для Украины. Это самый бурно развивающейся в экономическом плане регион мира», — проинформировал на встрече Путин.

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Медведчук же, говоря об экономическом сотрудничестве с Москвой напомнил, что его партия придерживается принципа восстановления торговых отношений с РФ и СНГ. Также он признал, что ранее украинская экономика была ориентирована на рынки сбыта АТР, но это направление крайне ослабло после подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Политик выразил надежду, что в перспективе партнёрство с Россией и государствами АТР будет налажено.

Миллиарды для «Арктик СПГ-2»

Корпорация «Новатэк» и её партнёры подписали протокол о принятии окончательного инвестиционного решения по «Арктик СПГ-2». В частности, свои подписи поставили глава «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима, предправления — главный исполнительный директор JOGMEG Тэцухиро Хосоно. Ранее протокол подписали руководство Total, CNPC и CNOOC.

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Михельсон выразил уверенность, что план реализации проекта будет успешно выполнен.

Инвестиции в «Арктик СПГ-2» совсем не маленькие. По оценке главы Минэнерго Александра Новака они составят $21 млрд.

Это крупнейший сегодня реализуемый в мире проект с общими инвестициями в $21 миллиард, — заявил Новак на церемонии подписания протокола.

По заявлению главы Mitsui, начало производства газа на «Арктик СПГ-2» запланировано на 2023 год.

Инвестиции японских компаний в проект составили $5 млрд. Как заявил глава МИД Японии Таро Коно, подобная финансовая поддержка идёт «через третьи страны», поэтому в российской статистике она не отражается в качестве прямых инвестиций.

Бизнес-проекты ВЭФ

Отдельной темой ВЭФ-2019 стало обсуждение проекта «Дальневосточный СПГ», ожидаемый эффект от которого, как говорится в материалах «Роснефти», для экономики страны превысит 5 трлн рублей. Решение о начале стадии FEED для данного проекта может быть принято в текущем году. Благодаря «Дальневосточному СПГ» «Роснефть» совместно с партнёрами задействуют инфраструктуру и мощности по добыче на Сахалине. Производительность технологической линии ожидается на уровне 6,2 млн тонн СПГ в год.

Кроме того, обсуждалась на ВЭФ и тема Северного морского пути. Его круглогодичное использование допустил Леонид Михильсон. Добиться этого, по его словам, можно будет уже в 2024 году, что позволит 365 дней в году вывозить СПГ из арктических проектов в восточном направлении на рынки АТР.

У нас не будет проблем с вывозом, вопрос — когда мы сумеем круглогодично ходить по СМП. 2023 год, максимум 2024-й всё будет ходить круглогодично, — заявил Михельсон.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что правительство в настоящее время обсуждает пакет налоговых стимулов для некоторых месторождений Красноярского края, в том числе речь идёт и о Ванкорском кластере.

А вот прибывший на форум глава Сбербанка Герман Греф на этот раз о бизнесе почти не говорил. Наиболее запомнившейся темой его выступления стал вопрос успешной сдачи ЕГЭ без репетиторов, что, по оценке банкира, является проблемой для половины российских школьников. Тем не менее, «зелёный слон» и McDonald's договорились во Владивостоке рассмотреть возможность объединения своих точек обслуживания.