https://static.news.ru/photo/c85d95f0-45b8-11ea-a389-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Аномально тёплый январь 2020 года повлиял на добычу природного газа на месторождениях «Газпрома». Компания добыла 44,4 миллиарда кубометров — на 6% меньше, чем в прошлом году.

По информации «Интерфакса», уровень добычи оказался самым низким с 2016 года. Потребление снизилось как внутри России, так и среди экспортёров.

Главная причина такой динамики — неожиданно тёплая погода, установившаяся на континенте. В то время как «Газпром» ожидал, что в 2020 году январская погода будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше. Она в первом месяце года оказалась самой тёплой как минимум за десятилетие, — сообщает издание.

Другими причинами спада газодобычи «Интерфакс» назвал неопределённость с европейским транзитом и снижение экспортных цен.

Как писал NEWS.ru, январь 2020 года оказался аномально тёплым в Москве, Санкт-Петербурге и городах Центральной России. По мнению синоптиков, погода была по-настоящему весенней.