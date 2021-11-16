Туроператоры заявили о банкротстве более 60% отрасли

Представители туристического бизнеса обратились в правительство с просьбой продлить им отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря текущего года. Авторы обращения считают, что если этого не сделать, обанкротиться могут более 60% представителей отрасли, пишут «Известия».

Туроператоры не в состоянии вернуть деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. И если отсрочка не будет предоставлена, туристы лишатся и отдыха, и уплаченных средств. На сегодня долги туроператоров перед клиентами составляют 25 млрд рублей.

Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%, — рассказал газете вице-президент Российского туристического союза Юрий Барзыкин.

При этом страховых средств у операторов накоплено только на семь миллиардов рублей. Под угрозой банкротства находятся компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие страны. которые на сегодня являются закрытыми. Из 385 туроператоров по международному выездному туризму 230 работают в рамках приграничного туризма и в большинстве своём являются региональными и монопрофильными. Они и находятся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут лишиться своих путёвок в Грецию и потраченных на них денег. Туроператор Mouzenidis Travel из-за возникших финансовых проблем практически прекратил свою деятельность. По предварительным подсчётам, под угрозой оказался отдых 27 тысяч россиян, который оценивается в €18 млн.