Туроператоры попросили освободить от мобилизации ключевых работников

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Российские крупные объединения в сфере туризма и гостеприимства обратились к властям с просьбой не мобилизовывать ключевых работников отрасли. Соответствующее письмо на имя премьера Михаила Мишустина подписано и. о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой, сообщает РИА Новости.

В обращении указан перечень приоритетных специальностей, направлений подготовки высшего и среднего образования, а также должностей персонала, которые необходимы для функционирования индустрии туризма.

По нашему мнению, указанные специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации. Просим поддержать, — говорится в письме.

В перечень вошли руководящие специалисты и технические специальности — инженеры, электрики, техники, шеф-повара и их заместители, на которых держится система общественного питания в гостиницах. Также представители отрасли просят предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам и IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах.

Необходимость сохранения отдельных категорий работников остро стоит для круизных туроператоров, в штатах которых состоит много технических специалистов, осуществляющих свою трудовую функцию непосредственно на речных судах — капитаны, их старшие помощники, механики, мотористы, радисты и другие члены экипажа, — говорится в письме.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что военкоматы в ближайшее время начнут получать списки сотрудников IT-компаний, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. В Минцифры уже есть подтверждение начальника Генштаба о том, что процедура отсрочки подтверждена, легитимна и полностью работает.