Минцифры предоставит военкоматам списки сотрудников IT-компаний на отсрочку

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Глава Минцифры Максут Шадаев сообшил, что военкоматы в ближайшее время начнут получать списки сотрудников IT-компаний, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. Об этом Шадаев сообщил в ходе вебинара по вопросам отсрочки и аккредитации IT-компаний, сообщает ТАСС.

Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы. Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили, — сказал министр.

Шадаев сообщил, что в Минцифпы уже есть подтверждение начальника генштаба о том, что процедура отсрочки подтверждена, легитимна и полностью работает. Списки на отсрочку от Минцифры в военкоматы передает Минобороны.

Генштаб согласен работать по этой процедуре с технологией формирования и передачи списков, — добавил глава министерства.

Ранее сообщалось, что IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации начали приходить IT-специалистам через «Госуслуги». Решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны, не выдавая справок.