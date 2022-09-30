IT-специалисты начали получать уведомления об отсрочке на «Госуслугах» IT-специалистов начали уведомлять об отсрочке от мобилизации через «Госуслуги»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации начали приходить IT-специалистам через «Госуслуги», сообщает ТАСС. При этом решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны, не выдавая справок.

Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны, — цитирует агентство уведомление.

Отмечается, что если получивший уведомление работает в IT-компании, ему также нужно предоставить справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

В пресс-службе Минцифры подтвердили, что данное сообщение получает сотрудник, если он включен в список претендующих на отсрочку, а его личные сведения переданы военному ведомству.

Минцифры ранее сообщило, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за один день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения. В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись.