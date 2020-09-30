Туристический кешбэк: россиян ждёт новый льготный этап

Программа туристического кешбэка продлена до 10 января 2021 года. Такое решение принято на правительственном уровне. Для страны и россиян это новый этап развития программы. Насколько он окажется эффективным, каковы успехи и проблемы предыдущего периода и как данное решение повлияет на внутренний туризм, выяснял NEWS.ru.

Пока можно только планировать поездки, но не покупать путёвки. О начале и окончании срока продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.

Что же нового в программе? Если раньше минимальная стоимость путёвки, попадающей под программу, составляла 25 тысяч рублей, то теперь турист в надежде на возврат может потратить любую сумму, и свои 5% он получит обратно. При этом максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Ещё один плюс для путешествующих — две ночи лучше четырёх. Ранее деньги возвращались тем, кто проживал в гостинице не менее четырёх ночей, теперь же будет достаточно и двух ночёвок.

В программе также смогут принять участие туристические агрегаторы, и для туротрасли это открывает дополнительные возможности. Опрошенные NEWS.ru эксперты подчёркивают, что программа принималась с учётом мнений участников рынка, практически все пожелания бизнес-сообщества были учтены. Так, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что программа кешбэка простимулирует спрос на поездки по России, особенно в осенне-зимний сезон.

Сейчас турфирмы ждут объявления даты, с которой начнётся продажа туров. После этого можно будет прогнозировать спрос на путёвки. Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

Новые условия более привлекательные, считают эксперты. На практике во время первого этапа программы кешбэка суммы возврата в своём большинстве не превышали пять тысяч рублей.

Причём пять тысяч рублей одинаково получали те, кто потратил на путёвку, допустим, 25 тысяч и те, кто отдавал за неё 49 тысяч. Расходы не влияли на размер кешбэка. Решение по сумме возврата на новом этапе более справедливое. Алексей Высоканов управляющий партнёр «Мультитур» управляющий партнёр «Мультитур»

Результаты первого этапа программы туристического кешбэка, по мнению участников рынка, не самые впечатляющие, но всё равно ценные. В чём же причины?

Неделя в августе, которую отвели на возможность получения кешбэка туристами, была не самым удобным временем: конец сезона. Большинство туристов просто не успели в неё вписаться, согласовать неожиданный отпуск с работодателем, завести карту «Мир». Поездки обычно планируются заранее. То, что теперь программа будет действовать до конца новогодних каникул, более правильное решение, — считает Высоканов.

Недолгий период — главная причина, по которой не все желающие смогли воспользоваться услугой, считает Майя Ломидзе.

Сама идея туристического кешбэка за поездки гениальна, раньше такого не было. Но неделя на акцию — это мало, — сказала она.

Главная ценность — опыт. По мнению Алексея Высоканова, на отработку технологии этого механизма и эффективную организацию процесса у туристических фирм ушёл примерно месяц. Но на втором этапе они смогут действовать гораздо быстрее и с минимумом ошибок.

В августе для нас это было боевым крещением, зато накоплен потенциал, — сказал он.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Есть ещё одно ограничение для желающих воспользоваться программой туристического кешбэка: деньги возвращаются только на карту «Мир». Это не самая популярная карта в России, на неё приходится не более 20% транзакций.

Стоит ли продлевать действие программы? Новогодние каникулы для туроператоров — как ёлки для актёров. Но будет ли спрос в последующий период?

Как объясняет Высоканов, самый значимый период — до 10 января, потом спрос на путёвки снижается.

Ростуризм выражал надежду, что эта программа может быть круглогодичной. Главное — сейчас показать хороший результат с точки зрения количества туристов, — пояснил он.

В свою очередь, Ломидзе считает, что ограниченные периоды действия программы лучше повлияют на спрос, так как сработает эффект горящих скидок и «чёрной пятницы».

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла ранее, что главное — создать условия, чтобы люди могли доступно, качественно и комфортно отдыхать в своей стране.

А значит, в условиях снижения доходов возвращение некоторой суммы за путёвки может быть стимулом для роста поездок по России.