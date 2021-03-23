Турецкая лира упала на 17% на фоне смены главы ЦБ

https://static.news.ru/photo/9ee97318-8bcd-11eb-b2de-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Курс турецкой лиры к доллару за сутки снизился на 17%. В понедельник, 22 марта, он достигал 8,34 лиры за доллар.

Согласно данным торгов Центрального банка Турции, позднее курс скорректировался и составлял 8,04 лиры за доллар.

Такое резкое падение произошло на фоне решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдонага уволить Наджи Агбала с поста главы регулятора. Турецкий лидер 20 марта отстранил Агбала от должности после того, как тот повысил учётную ставку с 17% до 19%. Ранее Эрдоган выступал резко против увеличения данного показателя, отмечая, что такая мера нанесёт вред экономике. В качестве главы ЦБ был назначен Шахап Кавджиоглу, который является сторонником низких ставок, активно критиковавшим действия последней команды в банка. За последние два года глава ЦБ Турции сменился трижды.

Как писал NEWS.ru, 22 марта на турецких одноранговых криптовалютных биржах стоимость биткоина достигла $94 тысяч в результате падения национальной валюты к доллару США.