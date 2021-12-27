Турагенты заявили о падении цен на отдых после новогодних праздников

Турагенты спрогнозировали падение цен на отдых после новогодних праздников. Постепенное снижение стоимости отдыха следует ждать с 15 января, пишут «Известия».

Минимума цены достигнут к 1 февраля, приводит издание мнение гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна. Эксперт отметил, что сейчас стоимость отдыха в Турции на двоих составляет 140-150 тысяч рублей на Новый год. К 1 февраля этот чек снизится до 90 тысяч рублей. То же самое наблюдается и с отдыхом в Египте. На праздники туристы могут отдохнуть неделю за 120 тысяч рублей. После пиковых дат цены снизятся до 70–80 тысяч рублей за двоих.

Другой туроператор «TUI Россия» добавляет, что в некоторых случаях цены начинают падать уже с 8–9 числа, так как многие туристы возвращаются домой.

Уже после 12 января цены на отдых падают на 10–30% в зависимости от направления. В некоторых случаях скидки начинаются 8–9 числа, поскольку многие туристы в это время уже стремятся улететь домой, — поясняет представитель компании.

И поэтому самым лучшим периодом для отдыха нынешней зимой станет вторая половина января. А в феврале снижения цен, напротив, ждать не стоит.

На новогодние праздники выгоднее всего отправиться в путешествие в Египет, Турцию и ОАЭ, считает исполнительный директор компании «Альянс турагентств» Наталья Осипова. Отличными направлениями из-за дешёвых туров также станут Куба и Доминикана.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали проявлять интерес к новогодним турам в страны бывшего СССР. По оценкам туроператоров, спрос в 2021 году гораздо выше, чем в прошлом.