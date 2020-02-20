https://static.news.ru/photo/4e6297e4-538e-11ea-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только два экономических проекта из 13 заявленных было реализовано на Камчатке, а объём инвестиций и созданных рабочих мест не превышает 5% от запланированного, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В связи с этим полпред призвал уволить весь экономический корпус, который не смог добиться доброжелательной для инвесторов системы в регионе. Сложившая ситуация, по мнению Трутнева, не позволяет раскрыть уникальные возможности края, передаёт «Интерфакс».

Это уникальный регион, и он может быть первым по инвестициям, но сегодня он последний. По показателям привлечения инвестиций, по показателям промышленного роста регион хуже, чем в среднем по России, — подчеркнул вице-премьер.

Как писал NEWS.ru ранее, основная часть проектов по реализации программы «Единая дальневосточная субсидия» выполнена, однако в некоторых случаях не соблюдены сроки. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.