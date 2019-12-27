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Российские авиакомпании не используют самолёты такого типа, который потерпел крушение в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолёт типа Fokker 100, — отметили в агентстве. Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в...