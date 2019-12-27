Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов получил выговор от вице-премьера и полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru.
Трутнев пояснил, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки.
В протоколе прошу представить предложение об объявлении вам выговора за то, что вы не выполняете решение зампредседателя правительства, — сказал вице-премьер.
Ранее Трутнев на правительственном совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока сообщил, что по итогам девяти месяцев текущего года экспорт необработанной древесины снизился на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%, сообщил корреспондент NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен